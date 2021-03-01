Günyüzü’nde ağaç budama başladı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrasında ağaç budama başladı.

Mart ayının gelmesiyle sıcak havayı fırsat bilen Günyüzülü vatandaşlar meyve ağaçlarını budama işlemine başladı. Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi’nde yaz aylarına hazırlığa başlayan vatandaşlar ağaçlardan daha iyi verim alabilmek için budama yaptı. Meyve fidanı yetiştiriciliği yapan Hüseyin Sarıkaya, "Bu yıl kış olmadı, havalar ılık ağaçlar erken çiçek açabilir. Bunun önlemini almak için budama işlemini erkene çekmek zorunda kaldık. Her meyve fidanının budama şekli ve zamanı farklıdır. Herkese bereketli günler dilerim" dedi.