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Günyüzülü Gazi Sait Say’a 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi

Günyüzülü gazi Sait Say’a, 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi.

ESKİŞEHİR 20.10.2021, 15:17
Günyüzülü Gazi Sait Say’a 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi

Günyüzülü gazi Sait Say’a, 19 yıl sonra Devlet Övünç Madalyası verildi.

Eskişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Güneydoğu terör gazisi Sait Say’a övünç madalyası verildi. 2002 yılında, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde terör örgütleriyle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan P. Uzm. Çvş. Sait Say, bazı sebeplerden dolayı alamadığı Devlet Övünç Madalyası, Eskişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme tarafından takıldı. Gazi Say "Madalyayı gururla taşıyacağım. Allah bana bu vatan için gazi olmayı nasip etti çok şükür. Türkiye Cumhuriyetinin gazilerini ve şehitlerini unutmayan, beni madalya ile beni onure eden Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme başkanımıza ve bizleri bağrına basan yüce Türk milletine teşekkür ederim" dedi.

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