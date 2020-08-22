Günyüzü yağmur gözlüyor
GÜNYÜZÜ İLÇESİNE 60 GÜNDÜR YAĞMUR YAĞMIYOR. EN SON 21 HAZİRAN TARİHİNDE MEYDANA GELEN DOLU FELAKETİNDEN SONRA İLÇEYE HİÇ YAĞIŞ DÜŞMEDİ. GEÇİM KAYNAĞI TARIM VE HAYVANCILIK OLAN İLÇEDE TARIMSAL SULAMA SIKINTISIDA YAĞMURLA BİRLİKTE BAŞ GÖSTERDİ.
Yaklaşık 60 gündür yağmur yağmayan Günyüzü ilçesindeki çiftçiler, umutla beklerken açmaya başladıkları su kuyuları ile sıkıntılarını çözmeye çalışıyor.
Tarım alanlarının yoğunluğu ile bilinen Günyüzü’de aylardır tek damla yağmur yağmadı. En son 21 Haziran tarihinde meydana gelen dolu felaketinden sonra ilçeye hiç yağış düşmedi. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede tarımsal sulama sıkıntısı da yağmurla birlikte baş gösterdi. Günyüzü’nde tarımsal sulamaya can veren barajlar ve Sakarya Nehri’ndede su kalmayınca çiftçiler başka çareler aramaya başladı. Çiftçiler, tarlalarının başına su kuyusu açtırmaya başladılar. Yağmur umudu taşıyan ve dua eden çiftçiler, tarlalarda şu anda ekili olan şeker pancarı, kabak ve soğanlar su beklediğini anlattılar.
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25