Günyüzü Şehit Recep Çetin Ortaokulunda panayır düzenlendi.

Panayırın geliri okul için kullanılacak. Panayırda velilerin ve ilçe esnafının okula bağışladığı malzemeler satıldı. Öğrenci velilerinin evlerinde yapıp getirdiği lezzetli yiyecekler için, panayıra gelenler birbirleriyle yarıştı. Yöresel gözleme standı önünde uzun kuyruk oluştu. Panayırda toplam 7 bin TL para toplandı.