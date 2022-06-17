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Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 17.06.2022, 10:01
Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

İlçenin Yazır mahallesinde Fadime Sarıkaya’ya ait evde 2 ayda üçüncü yangın çıktı. Jandarma üçüncü yangının çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşuların ifadelerinden yola çıkan Günyüzü İlçe Jandarma ekipleri, N.G.’yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü ama ev kullanılamaz hale geldi. Eski yangınlardan kalan hasarları onarmak için alınan malzemeler de son yangında kül oldu.

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