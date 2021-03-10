Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı.

Pandemi nedeniyle 1 yıldır yapılamayan muhtarlar ve daire amirleri asayiş toplantısı, maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Günyüzü Belediyesi kültür evinde yapılan toplantıya, İlçe Kaymakamı Burak Akeller başkanlığında, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçe daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.