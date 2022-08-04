Günyüzü İlçesi spor tesisleri incelendi

Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Aslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut; ilçede bulunan spor tesislerinde incelemede bulundu.

Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er ve beraberindeki heyet başta olmak üzere, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçede bulunan spor tesislerini incelediler. Çeşitli spor branşları esas alınarak gençler için yapılabilecek faaliyetler için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.