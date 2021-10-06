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Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
ESKİŞEHİR 06.10.2021, 15:07
Hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan BBP Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez, dün hayatını kaybetti. Günyüzü Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut da katıldı.
Hakyemez, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü Asri Mezarlığına defnedildi.