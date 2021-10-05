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Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez vefat etti

Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez vefat etti.

ESKİŞEHİR 05.10.2021, 09:52
Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez vefat etti

Günyüzü Belediye Meclis Üyesi Bayram Hakyemez vefat etti.

BBP meclis üyesi Bayram Hakyemez (66), 1 ay önce Covid 19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Astım hastası olan Hakyemez, yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi öğlen namazından sonra Günyüzü ilçesi asri mezarlığına defnedilecek.

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