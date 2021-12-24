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Günlük apartlarda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Eskişehir’de yılbaşı için bin ile bin 500 lira fiyatları olmasına rağmen yoğun talep gösterilen günlük kiralık apartlar için konuşan işletmeci Koray Arslan, “Yılbaşında dairelerimiz dolmak üzere. Yüzde 80 gibi bir doluluk oranımız var. Çok fazla talep oluştu. Hatta bir binamız daha olsa onu da kiralayacak durumdayız” dedi.

ESKİŞEHİR 24.12.2021, 10:13 24.12.2021, 10:22
Günlük apartlarda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Eskişehir’de yılbaşı için bin ile bin 500 lira fiyatları olmasına rağmen yoğun talep gösterilen günlük kiralık apartlar için konuşan işletmeci Koray Arslan, “Yılbaşında dairelerimiz dolmak üzere. Yüzde 80 gibi bir doluluk oranımız var. Çok fazla talep oluştu. Hatta bir binamız daha olsa onu da kiralayacak durumdayız” dedi.

Yeni yıla yaklaşırken birçok eğlence mekânında farklı yılbaşı organizasyonları düzenleniyor. Kimileri eğlence mekanlarında düzenlenen programlara katılmayı planlarken, kimileri de 2022’yi evde karşılamaya hazırlanıyor. Yıllardır değişmeyen bir diğer kutlama da arkadaş gruplarıyla aynı evde toplanarak yeni yıla giriş yapmak. Yılbaşı ve özel günlerde genelde genç kesim tarafından sıkça tercih edilen günlük kiralık apartlara, bu yılbaşında da yoğun talep var. Özel günlerde yüksek fiyatları ile bilinen günlük kiralık apartlar, bu yılbaşında Eskişehir’de bin ile bin 500 lira aralığında kiralanabilecek.

“Yılbaşından sonra fiyatlar mecbur artacak”

Günlük kiralık apart işletmeciliği yapan 26 yaşındaki Koray Arslan, artan maliyetlerin kendi sektörlerini de vurduğunu belirtti. Normal şartlarda fiyat değişikliği yapmaları gerektiğini, fakat yılbaşından sonrası için ertelediklerini ifade eden Arslan, “Apart kiralarında talebe göre fiyat değişimi oluyor. Yılbaşı, sevgililer günü, doğum günü partileri gibi özel günlerde normal zamana göre daha farklı fiyatlandırma oluyor. Çünkü apart işinde arz talebe göre işlem yapılıyor. Bundan dolayı kesin bir fiyat vermek yanlış olabiliyor. Sonrasında mağduriyetler yaşanabiliyor. Şuan hafta içi ve hafta sonu olarak ayrılması rağmen ortalama fiyatlarla kiralama yaparken yılbaşından sonra fiyatları yükselteceğiz. Fiyatları normalde daha önce yapmayı planlıyorduk fakat yılbaşının geçmesini bekledik. İnsanları mağdur etmek istemiyoruz, her zaman yardımcı olmak istiyoruz. Yılbaşından sonra fiyatlar mecbur artacak. Maliyetler yükseldi. Elektrik, su, doğalgaz gibi masraflarda normal bir evin gideri neyse apartta da aynı giderler var. Kaç daireniz varsa o kadar bir gider oluşturuyor. Yani yılbaşından sonra fiyatları arttırmak zorundayız” dedi.

“Bir binamız daha olsa onu da kiralayacak durumdayız”

Yeni yılı evde kendi hazırlıklarıyla karşılamak isteyen birçok kişi, günlük kiralık apartlara yöneldi. Yılbaşına yaklaşık bir hafta kala apartlarda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Gecelik konaklama ücreti bin ile bin 500 lira olan apartların kalabalık gruplar için fiyat bakımından daha ucuza geldiğini ifade eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşında dairelerimiz dolmak üzere. Yüzde 80 gibi bir doluluk oranımız var. Çok fazla talep oluştu. Hatta bir binamız daha olsa onu da kiralayacak durumdayız. İnsanlar özellikle rahat olabilmek için tercih ediyor. Kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Bu yüzden de apartları tercih ediyorlar. Apartlar bu konuda insanları istekleri karşısında doyuruyor. Otel de tercih ediliyor fakat orası biraz daha konsept barındırıyor. Apartta ev rahatlığını bulabiliyorlar ve kalabalık gelip eğlenebiliyorlar. Mesela bir otel odasına 3 veya 5 kişiyi alamazsın. Bizim dairemiz 1+1 olmasına rağmen 5 veya 6 kişiye kadar alabiliyoruz. Özellikle yılbaşında böyle olacak. Dairelere kalabalık gruplar aldığımız için fiyatlar da yükselecek. Tabi bunda yılbaşının da etkisi olacak. Yani hem yılbaşı olduğu için hem de kalabalık gelineceği için fiyatlar daha farklı olacak. Şu anda yılbaşı için gecelik fiyatı bin lira ile bin 500 lira arası değişkenlik gösteriyor. İnsanların yılbaşında apartları tercih ediyor. Çünkü yılbaşında dışarıda kişi başı yeme içme ve eğlenmeye bin ile bin 500 lira arası ödeme yapıyorlar. Fakat apartta eğlenmeyi tercih ederlerse grup halinde gelip o kadar ödeme yapıyorlar. Arada çok ciddi maliyet farkı oluşuyor. Bu yüzden mekanlarda eğlenmektense apartı seçiyorlar. Tamamı olmasa da büyük bir kısmı bu tercihi yapıyor.”

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