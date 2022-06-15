banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor

Eskişehir’de veteriner sağlık teknikeri Güler Tepeler Kara, yavruyken sahiplendiği, 12 gün önce kaybolan kedisini her yerde arıyor.

ESKİŞEHİR 15.06.2022, 14:53
Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor

Eskişehir’de veteriner sağlık teknikeri Güler Tepeler Kara, yavruyken sahiplendiği, 12 gün önce kaybolan kedisini her yerde arıyor.

Güler Tepeler Kara’nın “Yulaf” adını verdiği kedisi 12 gün önce kayboldu. Yavruyken sahiplendiği Yulaf’ın 1 buçuk yıldır bakımını üstlendiğini kaydeden Kara, kedisinin Ömerağa Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde bulunan evlerinin balkonunda atlayarak kaçtığını belirtti. Yulaf’ın ismine tepki verdiğini aktaran Kara, bastırdığı kayıp ilanlarını da şehir merkezine dağıttı. Kedisi kaybolduğundan beri büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kara, her yerde kedisini arıyor.

Yorumlar (0)
21°
açık