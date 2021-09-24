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Güngör Azim Tuna’dan Bozkurt’a Ziyaret

Eskişehir eski Valisi Güngör Azim Tuna, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 24.09.2021, 15:43
Güngör Azim Tuna’dan Bozkurt’a Ziyaret

Eskişehir eski Valisi Güngör Azim Tuna, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeli tarafından Belediye Başkanlık binası girişinde karşılanan Vali Tuna, daha sonra Başkan Bozkurt’un ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçtiler. Burada Başkan Bozkurt, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Vali Tuna’ya bilgi aktarırken Eskişehir Valiliği görevi sırasında ilçeye kazandırılan eserlerdeki katkılarından ve gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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