Güneşli havayı gören su kenarı ve parklara koştu

Eskişehir’de güneşli havanın etkisiyle kendisini dışarı atan vatandaşlar Covid-19 tedbirlerini adeta hiçe sayarak soluğu parklarlar birlikte Porsuk Çayı kenarında aldı.

Korona virüs vaka sayılarının hızla arttığı kentte havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu park, bahçe ve su kenarlarında aldı. 17 dereceye yükselen hava sıcaklığı ve güneşin de etkisiyle özellikle Kanlı Kavak Parkı, Sümer Park ve Porsuk Çayı kıyıları havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu taştı. Bazı vatandaşlar çay kenarında bulunan iskelelerde güneşlenirken, bazı vatandaşlar da yanına aldıkları kamp sandalyeleriyle çimlerde oturdu. Oltasını alan vatandaşlar da çay kıyısında balık tuttu. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tabloya göre vaka artış hızında 8’inci il olan kentte oluşan yoğunluk tedirginlik oluşturdu.