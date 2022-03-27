Güneşli havayı fırsat bilen Eskişehirliler kendini dışarı attı

Isınan havayla birlikte Ramazan ayı öncesi son Pazar gününü değerlendirmek isteyen Eskişehirliler, hem alışveriş yaptı hem de çocuklarını eğlendirerek park ve caddelerde vakit geçirdi.

Ramazan ayı öncesi son pazar gününde Eskişehirli vatandaşlar ısınan havayla birlikte adeta sokaklara döküldü. Kentin en yoğun yerlerinden biri olarak bilinen Hamamyolu Caddesi, hem alışveriş yapan hem de güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlarla doldu. Çarşı esnafı ise kalabalıktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının bu hafta öğle saatlerinde 10 ile 20 derece arasında seyredeceği öğrenildi.