Güneşli havayı fırsat bilen Eskişehirliler dışarıya akın etti

Hafta sonu hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artması sonrasında Eskişehirliler dışarıya akın etti.

Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan Eskişehir’de, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar çıktı. Güneşli havayla beraber hava sıcaklığı da hissedilir derecede arttı. Soğuk havanın etkisiyle kendilerini eve kapatan vatandaşlar, hafta sonunun gelmesiyle birlikte fırsatı kaçırmadı.

Öte yandan, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasının ardından bazı vatandaşların maskeli bazı vatandaşların maskesiz olarak gezdiği görüldü.