Güneşli hafta sonu sabahını yürüyüşle geçirdiler

Eskişehir’de etkili olan güneşli hava nedeniyle haftanın son gününe yürüyüş yaparak başlamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde parkların yolunu tuttu.

Sıcaklığın gece saatlerinde dahi sıfır derecenin altına düşmediği Eskişehir’de haftanın son gününde güneşli ve ılık bir hava hakim oluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak için parkların yolunu tuttu. Kentte bulunan Dede Korkut ve Kanlıkavak parklarını tercih eden vatandaşlar, tempolu yürüyüşle güneşli havanın tadını çıkardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Eskişehir’de bugün en yüksek hava sıcaklığının 10 derece olması beklenirken, 13 Ocak Perşembe gününden itibaren kentte ölçülen en yüksek hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor.