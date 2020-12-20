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Güneşli günde parklar onlara kaldı
Eskişehir’de güneşin yüzünü göstermesiyle parklar evcil hayvanını gezdirmek isteyenlere ev sahipliği yaptı.
ESKİŞEHİR 20.12.2020, 15:05
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Eskişehir’de güneşin yüzünü göstermesiyle parklar evcil hayvanını gezdirmek isteyenlere ev sahipliği yaptı.Pandemi tedbirleri dolayısıyla yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Evcil hayvanını gezdirmek için dışarı çıkan vatandaşların muaf olduğu kısıtlamada, güneşi gören evcil hayvan sahipleri soluğu parklarda aldı. Sessiz arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar geçiren vatandaşların pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması stresinden uzaklaştıkları gözlerden kaçmadı.
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