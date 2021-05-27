Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Hasan Sezer, Gün Sazak’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sezer, mesajında, “Gün Sazak Bey ve onun gibi bu vatan için toprağa düşen aziz dâvâ şehitlerimiz, büyük mânâ ikliminden en büyük nasîbi almış, bununla yücelmiş kahramanlardır. Onlar, fedâkârlığın ve âlicenaplığın en güzelini göstererek, canlarını ortaya koyan ve ahirette bize şâhitlik yapacak olan büyük dâvâ erleridir. Bu toprakların vatan olması ve vatan kalması, Türk milletinin bir olması ve diri kalması için canlarını veren bütün şehitlerimizi, huzurlarınızda bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması, topraklarımızın ebedî vatan olarak kalması, milletimizin dâima bir ve hür olması için canını veren bütün ülkü erleri, dava şehitlerimizi, kahraman askerlerimizi, polislerimizi, Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş beyi ve O’nun dava arkadaşı Gün Sazak beyi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla rahmetle anıyoruz. Kabirleri nur, ruhları şâd, mekânları cennet olsun” diye belirtti.