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Gümüşçülerde ‘Anneler Günü’ yoğunluğu başladı

Yaklaşan ‘Anneler Günü’ dolayısıyla gümüşçülerde oluşan yoğunluk hakkında konuşan Meryem Ercan “Anneler Günü’nde hediye olarak mücevher almak isteyenler gümüşe yöneldi” dedi.

ESKİŞEHİR 06.05.2022, 13:41 06.05.2022, 13:48
Gümüşçülerde ‘Anneler Günü’ yoğunluğu başladı

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2022 yılında 8 Mayıs’a denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından gelen Anneler Günü için, daha öncesinde hazırlık yapmayan birçok kişiyi hediye alma telaşı sardı. Anneler Günü için sayılı gün kalan şu zamanda ise hediyelik ürün satan birçok yerde yoğunluk başladı. Anneler için sıkça tercih edilen mücevherler ise bu yıl ağırlıklı olarak gümüşçülerden tercih ediliyor. Altın fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaş gümüşçülere adeta akın etti. Altına göre çok daha uygun fiyatlı olan gümüşlerin satışındaki yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürdü.

“Altın fiyatlarındaki artışlar vatandaşı gümüşe doğru sürüklüyor”

Eskişehir’de gümüşçülük yapan Meryem Ercan, Anneler Günü’nde hediye olarak mücevher almak isteyenlerin gümüşçülere geldiğini ve bu duruma en büyük etkenin altın fiyatları olduğunu belirtti. Altın olarak tercih edilen mücevherlerin gümüş olarak alındığında çok daha ucuza geldiğini belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Anneler Günü için hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından hareketlilik başladı. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Anneler Günü’nde hediye olarak mücevher almak isteyenler gümüşe yöneldi. Bagetler, setler, yüzükler, küpeler çok tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıllara göre altın fiyatlarındaki artışlar vatandaşı gümüşe doğru sürüklüyor. Gümüşte çok ucuz değil ama mücevher almak isteyenlerin bütçesi için daha alınabilir durumda gözüküyor.”

#anneler günü
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