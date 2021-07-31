Gümüşçüler beklediği hareketliliği yaşıyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tatil için ülkemize gelmesiyle gümüşçü esnafında oluşan talep nefes aldırdı.

Ülke ekonomisine büyük katkısı olduğu bilinen gurbetçiler birçok sektörde hareketlilik oluşturdu. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalarla işyerlerini kapatmak durumunda kalan işletmeciler oluşan hareketlilikten memnun oluyor. Uzun zamandır işlerinin durgun olduğunu belirten esnafların son günlerde yüzü gülüyor. Eskişehir’de 15 yıldır gümüş satışı yapan 42 yaşındaki Meryem Ercan oluşan yoğunluğu uzun zamandır beklediklerini ifade etti. Yaşanan hareketliliği ve talepleri anlatan Ercan, “Yasaklardan dolayı işlerimiz çok durgundu. Gümüş fiyatları da yükseldi. İşlerin düşmesine sebep olmuştu. Ama yaz dönemiyle hareketlilik başladı. Altın fiyatlarının yüksek olması da bizim için avantaj oluşturuyor. İnsanlar alyans, tek taş, beş taş, set gibi ürünlerde gümüşe yöneliyor. Şuanda gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluğu yaşıyoruz. Gurbetçiler gümüşü seviyor. Kendilerine alıyorlar, hediye götürüyorlar. Genelde kadınlara satışlarımızda yoğunluk var. Kolye, halhal, hızma gibi ürünleri seviyorlar. Genelde de setleri hediye olarak alıyorlar. Erkekler de gümüş zincirleri çok tercih ediyor” sözlerini kullandı.