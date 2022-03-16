Gücüyener sordu: “Büyükşehir son aylarda ne kadar kamu ve yeşil alanı imara açtı?”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, URAYSİM Projesi’nde yalnızca Alpu’da binde 5 oranında alan kullanılacağını vurgulayarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin son aylarda ne kadar kamu ve yeşil alanı imara açtığını yaptığı yazılı açıklamada sordu.

Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi Projesi’nin (URAYSİM), halka yanlış aktarıldığına dikkat çekerek, şehirde yaşayan herkesin Eskişehir’e yapılması planlanan yatırımlarla, projelerle ilgili sorgulama yapma ve takip etme hakkına sahip olduğunu söyledi. URAYSİM Projesi hakkında bilgiler veren Gücüyener, “URAYSİM tamamlandığında Türkiye, Avrupa’da 400 kilometre/saat hızda seyreden, Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği, 52,93 kilometre uzunluğunda test yoluna sahip, ilk ülke olacaktır. Bunun yanı sıra bu proje, 180 kilometre/saat hıza kadar çıkabilen konvansiyonel dizel ve elektrikli lokomotiflerin test edileceği, 23 kilometre uzunluğunda test yolu ve 100 kilometre/saat hıza kadar çıkabilen metro araçları ve 80 kilometre/saat tramvay araçları testlerinin yapılabileceği, 8 kilometre ve 3,2 kilometre uzunluğundaki test yollarına sahip olarak, bu alanda önemli bir ilki gerçekleştirecektir” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi son birkaç ayda ne kadar yeşil alanı imara açtı?”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yapmış olduğu, “Büyükşehir Belediyesinin Tramvay alımı sırasında da bu tür teknolojilerde dünyanın en iyisi olan Kanada firması BOMBARDIER ile TÜLOMSAŞ arasında ortaklık veya patent gibi yollarla (Hiç değilse tramvayların bazı kısımlarının TÜLOMSAŞ tarafından yapılması suretiyle, tıpkı patentli lokomotiflerde olduğu gibi, Türkiye’nin tecrübe kazanması için) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları girişimlerde, 2001-2002 döneminde TÜLOMSAŞ’ın başındaki yönetim tarafından engellendi” açıklamayı hatırlatan Pınar Turhanoğlu Gücüyener, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu cümlelerin ne kadarı doğru? 2011 yılında AK Parti meclis grubu olarak ek tramvaylar için İller Bankası’ndan istenilen kredi talebine destek verdik. Eskişehir sanayisinin gelişmesine ve yerli sanayiye katma değer sağlanması amacıyla tramvay alımlarında en az yüzde 30 yerli iş birliği yapma şartı getirilmesini istedik. Bu talebimiz CHP grubu tarafından reddedildi. Biz 10 yeni tramvay alınması konusunda destek verdik. Yerli iş birliği şartı talebimiz ise CHP’li meclis üyeleri ve Başkan Yılmaz Büyükerşen’in oyları ile reddedildi. O dönemde de başta TÜLOMSAŞ olmak üzere yerli üretici iş birliğine açıktı. Sırf belli bir yabancı firmadan alabilmek için standart dışı ray aralığı ile ihaleye çıktığınız tramvaylarda yerli katkı şartı getirilsin önerimizi de kendiniz reddettiniz. İhaleyi yerli üretici almasa dahi verilen ray aralıkları sonrasında şu kadar üretim yapılıp şu kadar kilometre gitmiş olma gibi özel şartlarla zaten alması pek mümkün değilken en azından yerli iş birliği şartı getirilse şehrin parasının bir kısmı şehirde kalabilirdi. O dönemde buna açıkça engel olanlar, mecliste bu konuda tartışma çıkartanların bugün tam tersini iddia etmesi çok acı. Tekrar etmekte fayda var. URAYSİM nedeniyle Alpu Ovası’nın yalnızca binde beşi tarım dışı kullanılacak. Peki Büyükşehir Belediyesi ne kadar kamusal alanı, yeşil alanı imara açtı ve hala açıyor?”