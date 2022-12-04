Güçlü üretim için; ‘Mesleki Liseli Kızlar’ projesi

Eskişehir Sanayi Odası ve Festo iş birliğinde hayata geçirilen “Meslek Liseli Kızlar” projesi çerçevesinde endüstriyel otomasyon eğitimleri ESO Akademi’de gerçekleştirildi.

“Meslek Liseli Kızlar” projesinin endüstriyel otomasyon eğitimleri ESO Akademi’de verildi. Meslek lisesi mezunu kızların mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlanan projenin ilk etabı başarıyla gerçekleştirildi. ESO Akademi’de verilen eğitimlerin sonunda gençlere açık bir kariyer yolu sağladıklarını belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İlk etapta meslek lisesi mezunu olan 22 genç kızımızın mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla eğitimleri başarı ile tamamladık. ESO Akademi’de verilen eğitimler sonunda gençlerimizin istihdam edilebilirlikleri üst düzeye taşındı ve kendilerine önü açık bir kariyer yolu sağlanmış olduk. Daha güçlü üretim için mesleki eğitimli genç kızlarımıza güveniyoruz" dedi.

“Hedefimiz projeyi Eskişehir çapında genişletmek”

Meslek Liseli Kızlar projesinin büyüyerek devam edeceğini ve genç kızlara donanım kazandırarak sanayi sektöründe çalışmalarına fırsat oluşturabileceğini belirten Kesikbaş, "Hedefimiz bunu Eskişehir çapında genişletmek ve özellikle meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında eğitim gören genç kızlarımıza donanım kazandırarak sanayi sektöründe çalışmalarına fırsat sunmak. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çok kısa bir sürede bu projemizi büyüteceğiz. Fırsat ve cinsiyet eşitliği açısından bu konuya çok önem veriyoruz" diye konuştu.