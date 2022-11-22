GSF’den ’’Cross-Cultural Data Visualisation Sergisi’’

Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin organizasyonunda kültürlerarası etkileşim üzerine düzenlenen ’”Cross-Cultural Data Visualisation Sergisi’”nin açılışı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatları Bölümü Sergi Alanı’nda gerçekleştirildi.

2021-2022 Kültürlerarası Veri Görselleştirme konulu serginin organizatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ebru Selcan Baranseli Arslan ile Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyeleri Frank Kloos ve Maaike Van Cruchten yaptı. Serginin açılışına Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Sevim Selamet başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Veri görselleştirme üzerine çalışan Christian Degen, James Boekbinder, Marc Andrews, Martha Lauria Baca ve Marieke Brommersma’nın şubat ayında düzenlediği workshoplara katılan öğrenciler; Meksika, Romanya, Kanada, Gana, Almanya’da eğitim gören diğer öğrencilerle de etkileşim içinde çalışma fırsatı buldu. Sergide Ece Ebrar Sözkesen, Fatma Deniz Hurma, Gökçe Büyükyıldız, Lale Yalçın, Melike Kuzucanlı, Müzeyyen Yıldız, Recep Erdoğan, Seda Nur Baklacı, Şamil Burhan Öztürk ve Yasemin Çıtırkı’nın eserleri yer aldı.

“Öğrencilerimizi motive eden projeleri her zaman destekliyoruz”

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Sevim Selamet, gerçekleştirilen uluslararası projelerin öğrencilerin iletişimini güçlendirmede etkisi olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimizi motive eden projeleri her zaman destekliyor ve çıktılarına sergi alanında yer veriyoruz. Grafik Sanatlar Bölümü öğrencileri için bu paylaşımlar çok önemli. Her kanaldan fazlasıyla beslenmeleri, farklı açılardan bakabilmeleri gerekiyor. Gerçekleştirilen serginin bu anlamda öğrencilerimize büyük katkılar sunduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin bu çalışmalara aktif katıldıklarını gördükçe çok mutlu oluyorum” dedi.

“Dünyayı ilgilendiren meseleleri konu aldık”

’’Cross-Cultural Data Visualisation Sergisi’’nin organizatörü olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ebru Selcan Baranseli Arslan sergiye ilişkin şunları söyledi:

“Çok büyük verinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından internette paylaşıldığı bir çağda yaşıyoruz. Geçen dönemden bu yana süren workshoplar çerçevesinde de genellikle plastik atıklar, enerji ve iklim krizi gibi dünyayı ilgilendiren meseleleri konu aldık. Veri görselleştirme ile büyük verileri herkes tarafından anlaşılabilir bir hale getirdik. Öğrencilerimiz de dönem boyunca projelerini dört kez İngilizce olarak sundular. Bütün dönem boyunca büyük emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Cross-Cultural Data Visualisation Sergisi” 2 Aralık Cuma gününe kadar Grafik Sanatları Bölümü Sergi Alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.