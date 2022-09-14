GSF yetenek sınavları rekor sayıda başvuru ile tamamlandı

Anadolu Üniversitesinin köklü ve başarılı fakültelerinin başında gelen Güzel Sanatlar Fakültesi, yetenek sınavlarını tamamlandı.

5-6 Eylül tarihlerinde çevrim içi yapılan müracaatların ardından adaylar Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olmak için yetenek sınavlarında ter döktü. Rekor başvuru sayısına ulaşılan yetenek sınavlarında Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne 962 kişi, Grafik Sanatlar Bölümüne 874 kişi, Resim Bölümüne 834 kişi, Heykel Bölümüne 277 kişi, Seramik Bölümüne 181 kişi, Baskı Sanatları Bölümüne 146 kişi, Cam Bölümüne 65 kişi olmak üzere toplamda 1887 aday öğrenci başvuru yaptı. Yapılan sınav sonucu 195 öğrenci Güzel Sanatlar Fakültesine girmeye hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Sanata Destek Burslarıyla da GSF öğrencilerinin yanında

Yetenek sınavlarını başarıyla geçip Anadolu Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler için pek çok olanak da sunuluyor. Bu çerçevede Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleriyle başlatılan “Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları” projesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine uluslararası sanat organizasyonlarına katılım imkânı sağlıyor. Anadolu Sanata Destek Bursu çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen öğrencilere, uluslararası sanat organizasyonlarına (Venedik Bienali vb.) 10 bin TL’ye kadar katılım desteği sağlanıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi yemekhanesinden 3 öğün ücretsiz yararlanma imkânı buluyor.