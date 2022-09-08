GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı
Eskişehir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.
Eskişehir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.
Yenikent Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er’in katılımıyla gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte törende bulunan sporcular sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Yaz dönemi güreş branşında antrenörler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın eşliğinde 130 kayıtlı sporcu antrenman yaptı. Haftada 5 gün ve 3 gruba ayrılarak çalışmalarını devam ettiren sporcular yaz dönemi boyunca beslenme ve disiplin konularında da teorik dersler aldı. Antrenmanlarda ise temel motor becerilerini geliştiren çalışmalar ile jimnastik, teknik, taktik, hız ve kuvvet egzersizleri yapıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Herkes karara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız” dedi.
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|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0