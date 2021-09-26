Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına talep arttı

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ilaçlara talebin arttığı belirtildi.

Son günlerde grip ve soğuk algınlığı vakalarında ciddi artış olduğunu belirten Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, ilaçlara taleplerin arttığını belirtti. Vatandaşları bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyaran Kamış, “Eczanelere boğaz ağrısı, yüksek ateş, ishal ve kusma şikâyetleriyle gelen çok vatandaş oluyor. Gerek hekim tarafından reçeteyle verilen gerekse vatandaşların bizzat eczanelere gelip talep ederek aldığı grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına geçtiğimiz yıllara göre yüksek bir talep var. Bunda da tabii sıcaklıkların ani değişmesi hem de geçtiğimiz sene kısa bir süre açık kalan ve sonra da kapanan okulların tekrar açılmasının büyük etkisi var. Uzun zamandır okula gitmeyen çocuklar bir araya geldi ve bulaş riskinde artış oldu. Genelde korona virüsle karıştırılan hastalık belirtileri PCR testinden sonra grip ve soğuk algınlığı olarak tespit ediliyor. Grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının artmasıyla bu hastalıkların ilaçlarına talep de geçtiğimiz senelere göre yaklaşık yüzde 50’den fazla bir artış oldu. Vatandaşlar bu tür rahatsızlıklarda kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Komşusuna iyi gelen veya bir önceki rahatsızlığında kendisine iyi gelen ilaç herkeste ve her zaman aynı etkiyi göstermeyebilir. Mutlaka hekimlere ve eczacılara başvurmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.