banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık

Görmenin sessiz hırsızı glokoma dur demek elimizde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülay Şimşek, "Glokom rahatsızlığının geç dönemde teşhisten dolayı hastalarda ciddi görme ve görme alanı kaybı, hatta körlük gelişir" dedi.

ESKİŞEHİR 08.03.2022, 09:47
Görmenin sessiz hırsızı glokoma dur demek elimizde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülay Şimşek, "Glokom rahatsızlığının geç dönemde teşhisten dolayı hastalarda ciddi görme ve görme alanı kaybı, hatta körlük gelişir" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülay Şimşek, mart ayının ikinci haftasını kapsayan Glokom Haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Teşhis ve tedavi hakkında bilgi veren Tülay Şimşek, glokom rahatsızlığı sonucunda görmeyi sağlayan sinirin hasar görmesi ve tedavi edilmezse körlükle sonuçlanan bir sonucu olacağının altını çizdi. Hastalık hakkında konuşan Prof. Dr. Tülay Şimşek, “Glokom, genellikle göz içi basıncının artması nedeniyle görmemizi sağlayan sinirin hasar görmesi ve tedavi edilmezse körlükle sonuçlanan bir hastalıktır. Hastalık ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Hastalar son döneme kadar görmelerinde bir farklılık hissetmezler. Geç dönemde teşhisten dolayı hastalarda ciddi görme ve görme alanı kaybı, hatta körlük gelişir. Glokoma bağlı gelişen görme kaybı geri döndürülemediğinden hastalığın erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Bunun için düzenli olarak tam bir göz muayenesi yapılması gerekir. Çünkü sadece göz içi basıncının ölçülmesi tanı koymak için yeterli değildir. Göz içi basıncının normal sınırlarda olduğu glokom türleri de vardır. Göz içi basıncı ölçülmesi yanında göz doktorunuz kornea kalınlığı ölçümü, ön kamara açısı, görme siniri ve görme alanı muayenelerini yaparak tanı koyar” dedi.

“Görmenin sessiz hırsızı glokoma dur demek elimizdedir”

Düzenli göz muayenesi glokomun önüne geçmekte önemli bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Tülay Şimşek, risk faktörleri hakkında da bilgi paylaştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülay Şimşek, “Glokomun mümkün olan en erken evrede tanınabilmesi için herkesin düzenli göz muayenesi olması konusunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Düzenli göz muayenesi olarak, görmenin sessiz hırsızı glokoma dur demek elimizdedir. İleri yaş (40 yaş üzeri) ailesinde glokom hastalığı olması, yüksek göz içi basıncı, göz yaralanmaları, uzun süre kortizon kullanımı, kan basıncının yüksek olması, migren gibi glokom gelişiminde bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlasını taşıyan kişiler, özellikle ailesinde glokom olanlar daha çok risk altındadırlar. Glokom gelişimini önlemek mümkün değildir ama glokoma bağlı gelişecek görme kaybı, erken teşhis ve uygun tedavi ile önlenebilir ve görme sağlığı korunabilir. Glokom tanısı konduktan sonra tedavi için göz damlaları, lazer veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Hastanın tanı konduktan sonra göz doktorunun önerdiği sıklıkta kontrole gitmesi ve ilaçlarını aksatmadan kullanması gerekmektedir” diyerek önemli noktalarda uyardı.

“Yaklaşık 12 milyonunda kalıcı görme kaybı geliştiği düşünülmektedir”

Son olarak rahatsızlık konusunda farkındalık sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tülay Şimşek şöyle konuştu;

“Halk sağlığı problemi haline gelen glokom, tüm dünyada 80 milyondan fazla kişiyi etkilemekte ve bunların yaklaşık 12 milyonunda kalıcı görme kaybı geliştiği düşünülmektedir. Bu kadar çok insanı etkilemiş olmasına rağmen, araştırmalar gelişmekte olan ülkelerdeki glokom hastalarının yüzde 90’ının hastalıklarının farkında olmadığını göstermiştir.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18