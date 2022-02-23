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Görme engellilerin sarı çizgi çilesi bitmiyor

Eskişehir’de görme engelliler, üyesi oldukları derneğin önünde hissedilebilir zeminin (sarı çizgi) olmamasından dertli.

ESKİŞEHİR 23.02.2022, 10:39
Görme engellilerin sarı çizgi çilesi bitmiyor

Eskişehir’de görme engelliler, üyesi oldukları derneğin önünde hissedilebilir zeminin (sarı çizgi) olmamasından dertli.

Görme engellilerin bir yerden bir yere giderken adeta gözü olan sarı çizgiler, onlar için hayati bir öneme sahip. Eskişehir’in bazı cadde ve sokaklarında yarıda kesilen sarı çizgiler, görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Porsuk Bulvarı üzerinde yer alan Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği, görme engellilerin gün içinde en çok uğradığı yerlerden biri. Ancak derneğin önünde bulunan çivili sarı çizgiyi, geçtiğimiz yıllarda belediyeye ait kar küreme aracının yanlışlıkla söktüğü iddia edildi. Ardından, çivili sarı çizgi yerine betondan hissedilebilir zemin yapılsa da, gün içinde geçen araçlarla birlikte aşınmaya başladı. Görme engelliler, kaybolan hissedilebilir zemin nedeniyle, her gün uğradıkları derneği geçip uzaklaştığını belirtti. Dernek üyeleri, hem derneklerine gelen yola hem de derneği geçmemek adına önüne sarı çizgi yapılması konusunda yetkililere seslendi.

"Biz buraya yine eskisi gibi çivili sarı çizgi istiyoruz"

Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, yaşadıkları sorunları anlattı. Derneğin önündeki çivili sarı çizgiyi kar küreme aracının yanlışlıkla söktüğünü söyleyen Kutluay, “Her gün yönetimden birkaç kişi derneğe gelmek zorunda. Her gün erkenden gelme sebebimiz, görme engelli arkadaşlarımız yolda kalır veya refakatçıyla beraber gelirse sokakta kalmasınlar diye dernek açmak zorundayız. Yağmur, kış demeden derneğimizi açarız. Yalnız eskiden bizim burada çivili bir çizgimiz vardı. İki sene önce kepçe kar kürerken söktü attı. Biz belediyemize müracaat ettik. Bize yumuşak bir zemin yaptılar. Araçlarda buradan devamlı geçtiği için, yol dümdüz oldu. Biz bastonla yolu bulamıyoruz. Çoğu zaman geçip gidiyoruz. Sağ olsun Eskişehir vatandaşları çok duyarlı. Bize çoğu zaman onlar yardım ediyor. Ben dâhil çoğu kişi yolu şaşırıp geçip gidiyor. Herkes şaşırdığı için bulamıyoruz. Biz buraya yine eskisi gibi çivili sarı çizgi istiyoruz. En azından biz derneğimizi bulabilmemiz için. Biz kimseye bağımlı olmadan kendi başımıza hareket etmek istiyoruz. Kendi yolumuzu kendimiz bulmak istiyoruz. Onun için yetkililerden bu konuda yolları ele almalarını istiyoruz ki yollarda kalmayalım kendi başımıza hareket edebilelim” dedi.

“Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz”

Dernek üyesi bir diğer vatandaş Osman Aygün ise yetkililere sarı çizginin tekrar yapılması konusunda şunları söyledi:

"Bu durumu biz belediyelere defalarca anlattık. Dedik ki ‘Görme engelli arkadaşlarımız derneğe geleceği zaman yolu bulamıyor.’ Bu kabarmanın yeniden yapılmasını istedik. Yetkililerin duyarlı olmasını istiyoruz. Derneği geçip giden arkadaşlar oluyor. Yoldan geçen vatandaşlar yolu bulamadığımızda derneğin yerini bize gösteriyorlar. Burada kar yağdığı zaman greyderler küreme çalışması yaparken, söylediğimiz halde yanlışlıkla bizim kabartmayı da götürdüler. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz."

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