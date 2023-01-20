Görme engelli Mehmet Erik yaşadıkları zorlukları anlattı

Uzun yıllardır Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Birimi’nde çalışan yüzde 90 görme engelli Mehmet Erik, kendisiyle aynı engeli paylaşanlar için cesaret ve umut dolu sözler sarf etti.

Bilecikli Mehmet Erik (44), doğuştan yüzde 90 görme engelli olmasına rağmen yıllardır Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ndeki görevine devam ediyor. Daha öncesinde yüzde 20 kadar görebildiğini, fakat sonrasında ise bu durumun daha da kötüye gittiğini ifade eden Erik hem bir gününün nasıl geçtiğini hem de yaşadıkları zorluklar ile nasıl başa çıkabileceğini anlattı. Kendisiyle aynı engellere sahip olanlara tavsiyelerde bulunan Erik, “Benimle benzer sorunları çekenler kesinlikle kendilerini hayattan soyutlamasınlar, aksine korkmadan topluma karışsınlar” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Bir gününün nasıl geçtiğini aktaran Söğütlü Erik, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sabahları kalkıp işime geliyorum ve görevlerimi yerine getiriyorum. Vakit geldiğinde ise ibadetlerimi yerine getirmek için kampüsteki camiye gidiyorum. Mesaimi tamamlıyorum ve toplu taşıma araçlarıyla tekrar evime dönüyorum. Akşamları, genellikle ailem ve çocuklarımla zaman geçiyorum. Benimle benzer sıkıntıları çeken arkadaşlara ise korkmadan dışarı çıkmalarını, topluma karışmalarını ve kendilerini saklamamalarını öneriyorum.”

“Otobüsler vardıkları durakları anons etmiyor”

Sosyal hayatta karşılaştığı zorluklara değinen Erik, “Dışardayken belli başlı engellere maruz kalıyorum. Mesela toplu taşıma araçlarına binip inerken olsun ve gelen otobüslerin kaç numara olduklarını bilemiyorsun. Çoğu yerde otobüsler durakları anons ederken maalesef Eskişehir’de bu durum söz konusu değil. Binsen de bu sefer vardığın yerden bihabersin. Kaldırımlarda yürürken de çok gereksiz şeyler oluyor. Yürürken bunlara takılabiliyorum” dedi.

Erik yol kabartmalarının öneminden bahsetti

“Yerlerdeki yol kabartmaları bizim için çok önemli ve yaşam standartlarımı yükseltiyor” diyen Erik, “Bu kabartmaların sayısını çoğaltsalar ve yıprananları onarsalar hayatlarımız daha da kolaylaşacaktır. Açıkçası onların bulunmadığı yerlerde yürürken zorlanıyoruz. Mesela merdivene varmadan önce kabartmaya basıyorsun ve o zaman önünde bir engel olduğunu anlıyorsun. Aynı şekilde kaldırımlardaki ağaçların etrafında yol kabartmaları veya noktacıklar olmadığında da çarpabiliyoruz. Başka bir sorunsa araçların geçmemesi için bırakılan dubalar, kaldırımlara konuyor ve bu sorun bizim için büyük bir engel teşkil ediyor” şeklinde konuştu.