Gönüllülere orman yangını eğitimi

Orman yangınları ile mücadelede sivil halkın da desteğini almak amacıyla gönüllüler eğitimden geçirilerek sertifikalandırılıyor.

Özellikle yaz aylarında meydana gelen büyük orman yangınlarında tecrübeli yangın işçilerine yardımcı olmak üzere gönüllülük esası ile vatandaşlar da görevlendirilecek. Bu kapsamda gönüllü olmak isteyenlere Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Orman yangınlarının çıkış nedenleri, söndürme teknikleri, can ve mal emniyeti ve kullanılan araç ve gereçler konulu eğitim verilerek sertifikalandırıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü kapsayan Eskişehir be Afyonkarahisar’da sayıları 2 bine yaklaşan gönüllüler, muhtemel bir orman yangınında orman teşkilatının gösterdiği yerde söndürme çalışmalarına katılacaklar.