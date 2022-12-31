Gönüllü havacılardan ailelere koltuk takımı yardımı

Eskişehir’de gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 2022 yılı yardım faaliyetleri çerçevesinde 40’ıncı koltuk takımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Yapılan yardım faaliyeti hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Önder Kaya, “Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz gönüllü yardım faaliyetlerimiz ile 2022 yılı içerisinde 40’ıncı koltuk takımını ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Derneğimize yardım başvurusu yapan ailelere ev ziyaretleri yaparak notlar alıyoruz ve hayırseverlerin derneğimize bağışlamış oldukları kullanılabilir ve gerekli eşyaları sistemimizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yerde yatan, yerde oturan, çamaşırları elinde yıkayan aileleri gördükçe içimiz parçalanıyor. Geçimini zor yapan bu aileler için eşyaların ikinci elini de almak zor. Bu sebeple erzak yardımlarımızın yanı sıra bu yardımlarımızı da çok kıymetli buluyoruz. Allah kabul etsin” dedi.