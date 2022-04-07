Gönül sofrasında bir araya geldiler

Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ve kamu kurum amirleri, merhum Kıbrıs gazisinin evindeki iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İlçe yöneticileri, Ramazan ayı münasebetiyle Kıbrıs gazisi merhum Selamet Ünlüce’nin evinde, merhumun eşi Zaviye Ünlüce ve yatalak hasta olan kızı Beriye Ünlüce’nin misafiri oldular. Ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren Zaviye Ünlüce; "Benim ve ailemin hatırlanması ayrı bir mutluluk. Eşimi kaybettikten sonra beni yalnız bırakmayan kaymakamımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Benim ve ailemizden yakından ilgileniyor. Burada hazırladıkları sofrada bir araya geldik, misafirlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Eşi Erhan Baytak’ın da katıldığı iftar yemeği ile ilgili değerlendirme yapan Kaymakam Kutsal Baytak ise; "Ramazan sevincimizi soframızı başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak belli aralıkla Seyitgazili vatandaşlarımızın konuğu olacağız. İlkine Zaviye teyzemizin misafiri olduk, hayır duasını aldık. Evinin kapılarını açması bizleri mutlu etti, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’da selamlarını da ilettik. Bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye belirtti.

İftar yemeğine, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Hereklioğlu, Seyitgazi Tarım İlçe Müdürü Hüseyin Özdemir, Seyitgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Emrah Şimşek, Seyitgazi Müftülüğü adına Vaiz Beytullah Çelik ve beraberindekiler katıldı.