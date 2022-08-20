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Gondol seferlerine hafta sonu ilgisi

Eskişehir’in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayında düzenlenen gondol seferlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

ESKİŞEHİR 20.08.2022, 13:05
Gondol seferlerine hafta sonu ilgisi

Eskişehir’in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayında düzenlenen gondol seferlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yerli vatandaşların yanı sıra yabancı misafirlerin de ilgisini çeken gondol turları, yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte özellikle hafta sonları yoğun olarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Tatil gününü Eskişehir’de değerlendirmek isteyen turistler, hafta sonu erken saatlerden itibaren gondol iskelesinde yoğunluk oluşturmaya başladılar. Tura katılmak isteyenler bir süre beklemek zorunda kaldılar. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu gondol seferlerinin, neredeyse iskeleye yanaşamadan yeni misafirleriyle yolculuğa başladığı gözlemlendi.

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