Göle dönen yol, sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de kanalizasyona akmayan sulardan dolayı göle dönen bir caddede sürücüler zor anlar yaşadı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kanalizasyona akmayan sular adeta küçük bir göl oluşturdu. Caddenin bir bölümünde biriken sular, yaklaşık 10 santimetre yüksekliğe ulaştı. Caddeyi kullanan sürücüler ise su birikintisinin içinden geçerken zor anlar yaşadı. Sosyal medyada da gündeme gelen cadde hakkında bazı vatandaşlar, su birikintisinin boru patlamasından dolayı oluştuğunu öne sürdü.