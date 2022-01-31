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Gökpınar barajı buz tuttu
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde tamamlanarak su tutulmaya başlanılan Gökpınar barajı gölünün yüzeyi aşırı soğuktan buz tuttu.
ESKİŞEHİR 31.01.2022, 12:14
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde tamamlanarak su tutulmaya başlanılan Gökpınar barajı gölünün yüzeyi aşırı soğuktan buz tuttu.
Şiddetli soğuklar Günyüzü ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Eksi 10-15 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları sebebi ile su tutulmaya başlanılan baraj gölünün yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı. Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, buz tutan baraj üzerinde gezintiye çıktılar.