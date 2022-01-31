Gökpınar barajı buz tuttu

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde tamamlanarak su tutulmaya başlanılan Gökpınar barajı gölünün yüzeyi aşırı soğuktan buz tuttu.

Şiddetli soğuklar Günyüzü ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Eksi 10-15 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları sebebi ile su tutulmaya başlanılan baraj gölünün yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı. Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, buz tutan baraj üzerinde gezintiye çıktılar.