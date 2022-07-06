Gizemli iş ilanı afişleri tüm sokakları sardı

Eskişehir’de Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallesi’nde yer alan sokakların neredeyse her duvar ve elektrik direğinde asılı olan “Burs gibi iş ilanı” yazılı afişler dikkat çekiyor.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından Eskişehir kent merkezinde bulunan elektrik direkleri ve trafolara, farklı amaçları kapsayan birçok afiş ve broşürler asıldığı biliniyor. Siyasi parti, özel ders veya farklı konularda hazırlanan afişler, görüntü kirliliğine neden olurken, son zamanlarda “iş ilanı” ve “Burs gibi iş ilanı” yazılı afişler de fazlasıyla dikkat çekmeye başladı. Üzerinde günde 4 saat çalışarak 2 bin 100 TL veya günde 6 saat çalışarak 3 bin 600 TL gibi bilgilerin yer aldığı afişlerin üzerinde işin ne olduğuna dair bir bilginin yer almaması vatandaşları da şüpheye düşürüyor. Afişin altında sadece bir cep telefonu numarası yer alması ve başka bir bilgi bulunmaması da afişlerin kim tarafından asıldığı konusunda şüphelerin artmasına sebep oluyor.