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Girişimci ve yatırımcılar “Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nda (TechUP) buluştu

Eskişehir ve bölgesinde teknoloji tabanlı faaliyet gösterip büyümek isteyen firmaların mentorlar eşliğinde yatırımcıların karşısına çıkarılmasına yönelik olarak planlanan ve Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından yürütülen TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nın Demo Day etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 25.02.2021, 15:36
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Girişimci ve yatırımcılar “Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nda (TechUP) buluştu

Eskişehir ve bölgesinde teknoloji tabanlı faaliyet gösterip büyümek isteyen firmaların mentorlar eşliğinde yatırımcıların karşısına çıkarılmasına yönelik olarak planlanan ve Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından yürütülen TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nın Demo Day etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

TechUP+ Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’na katılarak programı başarıyla tamamlayan girişimciler, katılımcı ve yatırımcılar karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler. Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, ARİNKOM TTO Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Orkun Başkan, TR Angels Melek Yatırım Ağı’ndan Hale Umul Melek ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

“Ülke çapında üretimi artırmak, istihdam sağlamak ve ekonomiyi desteklemek için girişimleri desteklemekteyiz”

“Üniversitelerin temel amaçlarından biri, Üniversitede oluşturulan bilgi ve teknolojinin reel dünyaya aktarılması ve topluma faydaya dönüşmesidir” diyerek Demo Day’in açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci şunları aktardı:

“Dönüşümün en önemli yollarından biri hiç kuşkusuz girişimciliktir. Ülke çapında üretimi artırmak, istihdam sağlamak ve ekonomiyi desteklemek için girişimleri desteklemekteyiz. Bu kapsamda akademisyenlerimizin, mezunlarımızın ve öğrencilerimizin yeni şirketler kurmasını teşvik etmekteyiz. Bölgemizde ARİNKOM TTO aracılığıyla iş fikirlerinin yenilikçi şirketlere dönüştürüldüğü BIGG TEAM Teknogirişim Programı, SeedUP ve öğrenci programları gibi çeşitli kuluçka programları gerçekleştirilmektedir. Şirketini kurmuş girişimcilerin büyümeleri ve yatırım almaları için ise TechUP + ve çeşitli hızlandırıcı programları yürütülmektedir. ARİNKOM TTO’nun her konuda girişimcilere destek olacağını ve bu süreçte üniversite olarak yanınızda olduğumuzu ve mümkün olan her desteği sağlayacağımızı bilmenizi isteriz”.

Açılış konuşmasının ardından, ARİNKOM TTO Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Orkun Başkan konuşmasını gerçekleştirerek yatırımcıları tanıttı. Sonrasında program, yatırımcı paneli ile devam etti. Panelde Orkun Başkan ve panel konuklarından TR Angels Melek Yatırım Ağı’ndan Hale Umul melek yatırım ağları, yeni trendler, yatırım almak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektikleri, yatırım kararını etkilen faktörlerin neler olduğu hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

ARİNKOM TTO tarafından yürütülen programda; eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan hızlandırıcı programa alınan ve programı başarıyla tamamlayarak yatırımcılar önüne çıkmaya hak kazanan firmalar geliştirdikleri projeleri yatırımcılara sundular.
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