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Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin Eskişehir’de

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR 09.09.2021, 16:27
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin Eskişehir’de

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İl Müdürlüğü binasında yapılan istişare toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürü Bekir Mutlu, İl Müdürü Yardımcıları Rıdvan Akpolat, Kemal Çevik ve Murat Eren ve tüm şube üdürleri ile Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Tarım Müdürleri katıldı.


Eskişehir’de bugüne kadar yapılan ve ileriki süreçte yapılması planlanan projeleri İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş aktarırken, şube müdürleri de konularıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Ardından Eskişehir özelinde karşılaşılan sorun ve talepler görüşüldü. Toplantıyla ilgili notlarını alan Genel Müdür Seçkin, özellikle Eskişehir’de hazırlanacak projeler ile ilgili tüm destekleri sağlamaya hazır olduklarını ifade edildi.

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