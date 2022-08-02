Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), tarafından orman içine kurulan fotokapan görüntüleri, izleyenlerin dikkatini çekti.

Eskişehir DKMP, orman içine yerleştirdiği fotokapan ile geyiklerden farklı görüntüler elde etti. Doğadaki başı boş geyiklerin koşturması ve kavga sahneleri objektiflere yansıdı. Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler, DKMP’nin resmi sosyal medya hesabından izleyenlerden büyük beğeni gördü.