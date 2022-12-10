Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Beylikova’da incelemelerde bulundu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Beylikova Sentetik Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Beylikova ilçesinde faaliyete geçen sentetik futbol sahası ve gençlik merkezini ziyaret etti. Ziyareti Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp eşliğinde gerçekleştiren Ercan, saha ve gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Ercan, futbol sahasında antrenman yapan sporcuları da yerinde izledi.