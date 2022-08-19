Gençlik ve Spor İl Müdür Er “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin çalışmalarını seyretti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinde yer alan grupları yerinde takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde Eskişehir’deki yüzme öğrenen gruplar çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, proje çerçevesinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu havuzunda yüzme öğrenen grupları yerinde seyretti. Ayrıca İl Müdürü Er, spor salonunda gerçekleştirilen voleybol, masa tenisi ve karate antrenmanlarına eşlik etti, çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı.