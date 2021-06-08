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Gençlik Merkezleri yeniden açıldı

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri normalleşme sonrasında yeniden faaliyete geçti.

ESKİŞEHİR 08.06.2021, 13:23
Gençlik Merkezleri yeniden açıldı

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri normalleşme sonrasında yeniden faaliyete geçti.

Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri gençlerin hizmetine sunuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara veren Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri yeniden açıldı. Kontrollü sosyal hayat ve normalleşme tedbirleri alınan Gençlik Merkezleri, tüm altyapısı ile gençlere hizmet vermeye başladı. Gençlik Merkezleri, hafta içi saat 10:00 - 16:00 saatleri arasında açık olacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekli

Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nden yararlanmak isteyen gençlere çağrıda bulunarak, Gençlik Merkezleri’ni kullanacak tüm gençlerin sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.
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