Gençlik merkezleri uzaktan eğitim döneminde de gençlerin yanında

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, uzaktan eğitim döneminde de kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve çalışma salonlarıyla öğrencilere hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, kentteki gençler için faydalı hizmetler sunmaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi, her zaman olduğu gibi uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte ders çalışacak ya da eğitime online katılacak öğrenciler için huzurlu bir ortam sağlayan gençlik merkezlerinin, kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve çalışma salonları hafta içi 08.00 ila 20.00 hafta sonu 09.00 ila 18.00 saatleri arasında açık olacak.