Gençlik Merkezi gönüllüleri afetzede miniklerle eğlenceli vakit geçirdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri, afetzede miniklerle beraber hem Hacivat ve Karagöz oyunlarını seyretti hem de yüz boyama aktiviteleri düzenledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, depremzede çocuklar için kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Gençlik Merkezi gönüllüleri ile afetzede minikler, Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun konferans salonunda geleneksel Hacivat ve Karagöz oyunlarını seyretti. Etkinlik boyunca eğlenceli vakitler geçiren çocuklar, ayrıca yüz boyama aktivitesiyle birlikte etraflarına adeta mutluluk dağıttı.