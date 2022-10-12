’Gençlik İçin AB’ etkinliğinde gençlerin sorunları tartışıldı

Eskişehir AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen Gençlik İçin AB etkinliğinde hem Avrupa’daki gençlerin gündemi hem de Eskişehir özelindeki gençlerin sorunları tartışıldı.

Eskişehir AB Bilgi Merkezi koordinatörlüğünde Gençlik İçin AB etkinliği düzenlendi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile yapılan faaliyette gençler bir araya gelerek genel sorunlara değinerek çözümler ürettiler. Programa katılan Üniversite öğrencileri başta olmak üzere dernek ve sivil toplumdan temsilciler de katılım gösterdi.

AB ve Gençlik politikaları üzerine çalışan öğrenciler ve katılımcılar Brüksel’den yapılan canlı yayınların takip ederek, uzmanlar ve komisyon üyelerini dikkatle izlediler. Konferansta konuşmacılar; dijitalleşme, girişimcilik, küresel iklim değişikliği, AB Komşu ülke gençlerinin temel talepleri, savaş ve kriz durumlarında gençlerin tutumu, yaşanan toplumsal olaylara gençlerin verdiği reaksiyonlar, Avrupa’daki gençlerin istihdam planı gibi konu başlıklarını ele aldı.

Eskişehir özelinde gençlerin sorunları tartışıldı

Brüksel’de konuşlan konulara paralel olarak, moderatörlüğünü Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Onur Özçelik yaptığı oturumlarda, küresel sorunların gençler üzerindeki etkileri, gelecekte oluşturacağı sonuçlar ve gençlerin tüm bu konulardaki dayanıklılığı çerçevesinde meselelere değinildi. Katılımcılar, korona virüs (Covit-19) salgınında fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar üzerinde tartışmalar gerçekleştirilirken, Eskişehirli gençlerin kırılganlık yaşadığı sorunların başında işsizlik, ekonomik yetersizlik, iklim ve enerji krizi, salgın, eğitim konuları olduğu belirtildi.