Gençlik basketbol turnuvası sona erdi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Gençlik Basketbol Turnuvası tamamlandı. Final müsabakası ile kazanan belli olurken Başkan Ataç, “Gençlerimizin sporla buluşması, sosyalleşmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakini için sağlıklı ve keyifli aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezlerinin üniversiteli öğrenciler için gerçekleştirdiği Gençlik Basketbol Turnuvası da hem keyifli hem de heyecanlı maçlara sahne oldu. Yarı final ve final müsabakaları ise Rusky Yazık, San Anatolia Belediye, ECZ ve Teamand1 adlı takımlar arasında oynandı. Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvada kazanan takım ise San Anatolia Belediye adlı takım oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da turnuvaya katılan tüm gençleri tebrik ederken, “Tepebaşı’nda bir tane spor sahası bile olmadığı zamanlardan, böyle güzel tesislerde turnuvalar yaptığımız günlere geldik. Tüm çabalarımız, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesine değer. Bu güzel tesis, Eskişehir’in en başarılı merkezlerinden bir tanesi ve insanlarımızın ilgisi ile dolup taşması, bizleri çok mutlu ediyor. Gençlik Merkezlerimizin düzenlediği bu turnuvada da güzel maçlar oynandı, katılan tüm gençlerimizi, 12 takımı da tebrik ediyorum. Tüm takımlarımızı şampiyon olarak görüyor ve kutluyorum” dedi.

Başkan Ataç daha sonra dereceye giren takımlara madalyalarını ve eşofman takımı ödüllerini takdim etti. Gençler de Tepebaşı Belediyesi’nin spora ve gençlere sunduğu katkılar için Başkan Ataç’a teşekkür etti.