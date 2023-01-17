Gençliğin Yüzyılı Çalıştayı Eskişehir’de başladı

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, her ilden bir genç milletvekili hedeflediklerini söyleyerek, yeni yüzyılın gözdesinin gençler olacağını söyledi.

Platform tarafından bir otelde düzenlenen çalıştaya çok sayıda genç katıldı. Karşılıklı fikirlerin dile getirildiği çalıştayla ilgili değerlendirme yapan Genel Başkan Delil Ateş, 2023 yılı içerisinde yapılacak olan genel seçimde ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 54 bin genç seçmenin seçimin sonucunu belirleyebileceğinin altını çizdi. Yapılacak olan seçimde en önemli noktanın gençler olduğunu ve gençlerle ittifak kurmanın çok önemli olduğunu söyleyen Ateş, “Biz akil gençler olarak 2013 yılında ülke problemlerinin çözümünde ‘Gençliğin bir sözü olsun’ şiarıyla ortaya çıkan bir hareketiz. Bu hareket Türkiye’nin dört bir tarafında kısa bir sürede örgütlenip ülke problemlerinin çözümünde aktif olarak sahada yer aldı. Hatta işin gerçeği bu kadar büyük bir örgütlenme olmasını biz de beklemiyorduk. Ancak demek ki ülkemizde böyle bir ihtiyaç varmış ve biz de bu ihtiyaca cevap olmuşuz, bunun için çok mutluyuz, bununla gurur duyuyoruz. Ülkenin en önemli problemlerinde anayasa var. Bu darbe anayasası da o dönemki gençlerin kanları üzerine yazılmış bir anayasaydı ve yeni bir anayasa yazılması gerekiyordu. Yeni bir anayasanın gençlerin fikirleriyle yazılması noktasında Türkiye’nin 81 ilinde 200’ün üzerinde konferans verdik, çalıştaylar yaptık." dedi.

"Gençlerle ittifak kuran bu seçimi kazanır"

Yakın zamanda ülkemizde bir seçim olacağını hatırlatan Ateş, şöyle konuştu;

"Bu seçim yüz yılımızın ilk seçimi olacak ve biz diyoruz ki: yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacaktır. Bu seçimde 6 milyon 54 bin ilk defa oy kullanacak genç seçmen var ve bu seçmenin dışında da seçimin sonucunu belirleyecek olan bir genç kitle var. Bu genç kitlenin oy vermesi şekline göre seçimde iktidar belirlenecek. Onun için biz de bu seçime 2015’ten beri hazırlanıyorduk. Bu seçim için 81 ilde 81 genç milletvekili diyorduk ve şu anda gençliğin yüzyılı adı altında Türkiye genelinde çalıştaylara başladık. İlkini de gençliğin şehri Eskişehir’de gerçekleştirdik. Bu hafta Ankara’da bir çalıştayımız olacak inşallah ve Türkiye genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda gençler konuşuyor, fikirlerini ifade ediyor. Bunun dışında sokakta da gençlerle bir araya geliyoruz ve gençlerin fikirleri üzerinden yeni yüzyılda gençliğin duracağı ve durması gereken yer ile alakalı istişareler sonucunda programlar belirliyoruz. Gençliğin yüzyılıyla alakalı ilk projemiz 2023 seçimlerinde 81 ilde 81 genç milletvekili olacak. Bununla ilgili siyasi parti genel başkanlarıyla görüşüyoruz. Çünkü biz bu seçimde şunu diyoruz: gençlerle ittifak kuran bu seçimi kazanır. Onun için gençlerle ittifak kurmanın şartı da yolu da gençlerin gönlüne dokunmak ve gençlere lafla değil, projelerle gelmektir."