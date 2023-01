Gençliğin Yüzyılı çalışmaları başladı

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Türkiye genelinde Gençliğin Yüzyılı ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirtti

Ateş, yaptığı açıklamada, gençliğin şehri Eskişehir’de gençlerle birlikte ilkini gerçekleştirdikleri Gençliğin Yüzyılı çalışmalarına Türkiye genelinde devam ettiklerini anlattı. Delil Ateş, "Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacaktır ve bu yüzyılda gençliğin bulunacağı yeri hep birlikte belirleyeceğiz. Bunun için çalıştaylar, konferanslar ve paneller gerçekleştiriyoruz. Gençlerle bir araya gelerek, onların fikirleri üzerinden gençliğin yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz. Gençler siyaset, ekonomi, tarım, teknoloji, kültür ve sanat başta olmak üzere tüm konularda söz söyleyen olması için var gücümüzle çalışacağız. Gençler birilerin üstüne basarak yükseldiği basamaklar değil, bizatihi kendileri özne durumunda olacaktır. İkinci yüzyılımızın ilk seçimi olacak olan genel seçimlerde de 81 ilde 81 genç milletvekili çağrımızı her platformda dile getiriyoruz. Bu seçimde en önemli ittifak gençlerle kurulan ittifak olacaktır. Kadim coğrafyamızda her zaman gençler büyük başarılara imza atmıştır. Bu başarılarının en büyüğü de 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in başarısıdır. Tüm Dünya gençliğine örnek olan bu başarı genç isterse imkânsız yoktur şiarının ulaştığı en üst noktadır. Bizlerde kadim coğrafyamızın gençleri olarak bu şiarla Ülkemizi Dünya’da her alanda lider ülke yapmak için sorumluluk almaya hazırız. Türkiye yüzyılı gençliğin yeniden dirilişi olacaktır. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacaktır." dedi.