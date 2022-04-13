Gençlerin yeni gözdesi antika pazarı oldu

Eskişehir’de tarihi ve manevi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika pazarı, nostalji sevdalısı gençlerin yeni uğrak yeri haline geldi.

Eskişehir’de her ayın ikinci haftasında yer alan pazar günleri kurulan antika pazarı, Eskişehirli antika severlerle buluşmaya devam ediyor. Pazarda yer alan antika ürünlere genç nesilden vatandaşların daha fazla ilgi göstermeye başladığı gözlemlendi. Özellikle 80’li ve 90’lı yıllara ait müzik kasetleri ve 70’li yıllara ait plaklar, gençlerin yeni zevki haline dönüştü. Pazarda tezgah açan antika severler, artık gençlere yönelik satılabilecek ve ilgilerini çekebilecek ürünler getirmeye çalıştıklarını belirterek, bu şekilde gençlerin antika pazarlarına daha fazla ilgi göstermeye başladıklarını söylediler.

“Umuyorum ki gençlerimize bu antika kültürünü aşılayacağız”

Eskişehir’de uzun yıllardır antika tezgahı açan Zekayi Tarhan, antika kültürünün vatandaşlar için çok önemli bir uğraş olduğunu söyledi. Gençlerin de antika kültürünü yaşatmakta önemli rolü olduğunu belirten Tarhan, “Pazarımızı her ayın ikinci haftası pazar günleri Eskişehir’de kuruyoruz. Eskişehir’imizde bir antika kültürü yaşatmak istiyoruz. Pazarımıza sadece Eskişehir esnafı değil, diğer illerden gelen birçok esnafımız da mevcut. Aynı zamanda yurt dışından gelen esnaflarımız var. Örneğin Fransa ve Almanya gibi ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. Asıl amacımız antika kültürünü şehrimizde yaşatmaya devam etmek. Bu sene ilk defa burada kuruldu. Aralık ayına kadar burada tezgahlarımızı açmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki gençlerimize bu antika kültürünü aşılayacağız” dedi.

“Gençlerimiz biraz daha otantik ürünleri tercih ediyorlar”

1969’dan beri antika ürünlerin içinde olduğu dile getiren Nezih Sağıroğlu, gençlerin artık antika pazarlarda yer alan ürünleri belirlediğinin altını çizdi. Gençlerin ilgisinden tüm esnaf olarak fazlasıyla mutlu olduğuna değinen Sağıroğlu, “Bu bölge şehir merkezinde olduğu ve gençlere daha yakın olduğu için daha mutluyuz. Mallarımızın satılmasından çok, Eskişehir’de antika ürünlerin olması bizi çok sevindiriyor. Çok eski ürünleri 40 yaş üstü vatandaşlar tercih ederken, gençlerimiz biraz daha otantik ürünleri tercih ediyorlar. Genellikle stantlarımızda Osmanlı ağırlıklı ürünlere ağırlık vermeye çalışıyoruz ama sadece eski yetmiyor. Mecburen gençlere hitap etmek açısından biraz daha yeni ürünlere de yöneliyoruz. Bozuk ve kağıt paralar, tespih ve takı gibi ürünlerde satıyoruz artık. Gençlerimizin bütçelerine uygun ürünleri de tercih etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka gelip görmeliler”

Antika pazarlarının daha sık olması ve yayılması gerektiğini söyleyen Eskişehirli antika sever Burcu Besseling, “Bence antika pazarı sık sık olması gereken bir etkinlik. Ben çok beğendim. Ben de eski şeylere merak duyuyorum. O yüzden ailemle birlikte geziyorum. İnsanlara kesinlikle tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görmeliler. Antikaya çok meraklı bir yeğenim var. Aslında onun için de geldim. Onun plak koleksiyonu için gelip alışveriş yaptım. Bence Eskişehir’de sürekli devam etmesi gereken bir etkinlik” sözlerini kullandı.

“Ruhumuzu dinlendirecek bir ortam arayışı içindeydik”

Uzun süredir bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını ve çok özlediklerini dile getiren Kevser Candemir, “Gerçekten bugün hava da güzel. Ruhumuzu dinlendirecek bir ortam arayışı içindeydik. Güzel parçalar olduğunu fark ettim. Şimdilik sadece dolaşmakla yetiniyorum ama alacağım şeyler de var. Ben hem eskiye ait ailemden kalan parçaları biriktiriyorum hem de zevkime uygun olan bu tür objeleri almaya gayret ediyorum” diye konuştu.