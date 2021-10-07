banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramına devam ediyor.

ESKİŞEHİR 07.10.2021, 13:33
Gençlere sabah çorbası ikramı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Gençler, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle çorba ikramının, bütçelerine katkı sağladığını ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceği bilgisini verdi.

İndirimli Eskart başvuruları da yapılıyor

Öte yandan 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, ESTRAM ile yapılan iş birliği kapsamında Eskart başvuruları ve vize işlemleri de yapılıyor. Öğrenciler, merkezde açılan gişede, hafta içi saat 08.00 ile 20.00 arasında Eskart işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1